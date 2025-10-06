Il centro di Aeronautica e Cnr Sul Cimone c’è la sentinella che controlla clima e ozono

C'è un sentiero che sale verso il cielo, in questi giorni d'autunno incorniciato di colori che sembrano usciti dalla tavolozza e dalla fantasia di un pittore impressionista. C'è soprattutto uno scenario naturale che incanta imboccando il Sentiero dell'Atmosfera, un percorso didattico-ambientale che si snoda sulle pendici del Monte Cimone. Non racconta solo la natura che cambia abito con le stagioni, ma offre informazioni su atmosfera e clima attraverso 14 punti informativi. Sali e studi, passo dopo passo è un percorso didattico, una singolare lezione sull'ambiente che conduce sulla vetta più alta degli Appennini, lungo la quale d'inverno, quando è ammantata di bianco, si snodano le piste da sci.

