Il carcere incontra la città | Non siamo nati detenuti siamo persone come voi

“Non è da tutti entrare in galera di venerdì pomeriggio e fare anche la fila per accedere”. Con queste parole, ammantate da quell’ironia che aiuta sempre a sciogliere momenti di tensione, è iniziato l'appuntamento promosso da Arci Ferrara 'La città incontra il carcere' previsto all'interno del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it