Il carcere incontra la città | Non siamo nati detenuti siamo persone come voi

Ferraratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non è da tutti entrare in galera di venerdì pomeriggio e fare anche la fila per accedere”. Con queste parole, ammantate da quell’ironia che aiuta sempre a sciogliere momenti di tensione, è iniziato l'appuntamento promosso da Arci Ferrara 'La città incontra il carcere' previsto all'interno del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carcere - incontra

Carcere Di Lorenzo, la camera penale incontra i detenuti

'La città incontra il carcere': le informazioni per partecipare al confronto

Jovanotti incontra il Presidente Mattarella nel carcere minorile Nisida

Cerca Video su questo argomento: Carcere Incontra Citt224 Siamo