C’e? qualcosa di immondo, di veramente immondo, nelle grida che ogni giorno e in ogni circostanza e da ogni pulpito vengono lanciate contro l’immigrazione di ogni colore e provenienza. C’e? una vera . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
L’assessore Tancredi fra rabbia e rassegnazione: “Io, capro espiatorio su cui scaricare ogni responsabilità”. E ora parte il totosuccessori
A Capri, ogni angolo racconta una storia d’amore: il mare che sfiora i faraglioni, i vicoli illuminati dal sole, e le maioliche che brillano come piccoli segreti preziosi. La Maiolica Capri Cover di Capri.Live nasce da questa magia: un pezzo d’isola da tenere sempr Vai su Facebook
Operazione rinviata per sciopero, Siaarti: “No anestesista capro espiatorio” - (Adnkronos) – Il caso è stato riportato dalle cronache pochi giorni fa: un intervento di chirurgia senologica per patologia oncologica programmato lo scorso 22 settembre all’ospedale di Torrette di An ... Come scrive msn.com
I videogiochi sono il capro espiatorio perfetto - Puntuali, i titoli dei giornali rievocano il legame presunto tra videogiochi e violenza. Da msn.com