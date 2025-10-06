Il capitano del Man United Bruno Fernandes non è soddisfatto del suo ruolo
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il capitano del Manchester United Bruno Fernandes non è scontento di Ruben Amorim, ma è tutt’altro che felice del ruolo di centrocampo più profondo che gli è stato chiesto di svolgere. Il giornalista Ben Jacobs afferma che Fernandes mantiene una “relazione positiva” con il manager ma è frustrato dal cambiamento posizionale, una situazione che potrebbe costringere la squadra di reclutamento di Amorim e lo United a ripensare il modo migliore per ottenere il massimo dal loro capitano. Lo United Captain ha lottato per esibirsi in questa stagione e non è una sorpresa poiché il manager ha cambiato la sua posizione e lo ha giocato in un ruolo più profondo, qualcosa con cui il centrocampista portoghese non si sente a proprio agio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
