Il capitano del Man United Bruno Fernandes non è soddisfatto del suo ruolo

Justcalcio.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il capitano del Manchester United Bruno Fernandes non è scontento di Ruben Amorim, ma è tutt’altro che felice del ruolo di centrocampo più profondo che gli è stato chiesto di svolgere. Il giornalista Ben Jacobs afferma che Fernandes mantiene una “relazione positiva” con il manager ma è frustrato dal cambiamento posizionale, una situazione che potrebbe costringere la squadra di reclutamento di Amorim e lo United a ripensare il modo migliore per ottenere il massimo dal loro capitano. Lo United Captain ha lottato per esibirsi in questa stagione e non è una sorpresa poiché il manager ha cambiato la sua posizione e lo ha giocato in un ruolo più profondo, qualcosa con cui il centrocampista portoghese non si sente a proprio agio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capitano - united

Manchester United, scoppia la bufera! Causa milionaria da un ex Napoli: «Negligenza medica!». Un capitano delle giovanili porta il club in tribunale, una battaglia legale senza precedenti

Manchester United: la fascia da capitano un “errore” di Ten Hag? Il verdetto su Fernandes e Maguire

Il capitano non abbandona la nave: Bruno Fernandes rinnoverà con il Man United, i dettagli - La notizia è stata lanciata da Fabrizio Romano, noto giornalista specializzato nel calciomercato internazionale, ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Manchester United, Bruno Fernandes capitano contro il Psg: l’ex Samp reagisce sorpreso - Bruno Fernandes sarà il capitano del Manchester United questa sera in Champions League contro il Psg. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Capitano Man United Bruno