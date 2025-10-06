Il caos antisonista negli atenei italiani

Linkiesta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato l’inizio dell’anno accademico per riportare in superficie un clima di ostilità che, da mesi, serpeggia sotto traccia nei licei e nelle università italiane. L’autunno è appena cominciato, ma gli episodi di violenza e intolleranza a sfondo antiebraico stanno già segnando un ritorno inquietante. Nelle università italiane sembra essere tornata la caccia al “sionista”. È accaduto a Pisa, dove il professor Rino Casella è stato aggredito da un gruppo di studenti pro-Palestina mentre tentava di difendere un suo allievo che rivendicava il diritto di studiare senza doversi schierare politicamente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il caos antisonista negli atenei italiani

© Linkiesta.it - Il caos antisonista negli atenei italiani

In questa notizia si parla di: caos - antisonista

World Rankings Cwur, 80% atenei italiani perde posizioni - Sessantasei università italiane, guidate dalla Sapienza di Roma, figurano nell'edizione 2025 della classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (Cwur) ma l'Italia fatica a competere ... Si legge su ansa.it

Rankings Cwur: "L'80% degli atenei italiani scende in classifica" - Sessantasei università italiane, guidate dalla Sapienza di Roma, figurano nell'edizione 2025 della classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (Cwur) ma l'Italia fatica a competere ... tgcom24.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caos Antisonista Atenei Italiani