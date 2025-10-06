Il caos antisonista negli atenei italiani
È bastato l’inizio dell’anno accademico per riportare in superficie un clima di ostilità che, da mesi, serpeggia sotto traccia nei licei e nelle università italiane. L’autunno è appena cominciato, ma gli episodi di violenza e intolleranza a sfondo antiebraico stanno già segnando un ritorno inquietante. Nelle università italiane sembra essere tornata la caccia al “sionista”. È accaduto a Pisa, dove il professor Rino Casella è stato aggredito da un gruppo di studenti pro-Palestina mentre tentava di difendere un suo allievo che rivendicava il diritto di studiare senza doversi schierare politicamente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
