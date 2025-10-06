Il cancelliere Merz vorrebbe abolire il Var in Germania
Le parole del capo del governo tedesco sanno d'antico: "Ci sono già quattro arbitri." L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: cancelliere - merz
Il cancelliere Merz a Londra accolto da Starmer a Downing Street
Il cancelliere tedesco Merz silura il bilancio di von der Leyen. “No a nuovi debiti”
Il Cancelliere Merz sta indirizzando la Germania verso una pericolosa deriva autoritaria: scandalosa repressione delle voci Pro-Palestina
Il cancelliere tedesco #Merz preoccupato: “i #droni sono una grave minaccia alla sicurezza” Vai su Facebook
Il cancelliere tedesco #Merz preoccupato: “i #droni sono una grave minaccia alla sicurezza” - X Vai su X
Merz minaccia di boicottare l'Eurovision Song Contest 2026 in caso di esclusione di Israele - Il cancelliere Merz minaccia di boicottare l'Eurovision Song Contest 2026, se Israele verrà escluso la Germania non parteciperà ... Scrive msn.com
L'abbronzatura invidiata da Trump e il conto da 12.500 euro: polemiche sulla beauty routine di Merz - Recenti sondaggi hanno segnalato un vistoso calo nel sostegno al governo, con un nuovo rialzo dell’ultradestra di Afd. Riporta ilgiornale.it