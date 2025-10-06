Il cambio inatteso | La forza di una donna spostata — cosa significa davvero
Nuovo scossone nel palinsesto di Canale 5: “La forza di una donna” cambia orario e da lunedì passa ufficialmente alle 16:10. Un’ulteriore variazione che conferma quanto la rete stia ancora cercando la giusta collocazione per la soap turca più seguita del momento. Dopo l’estate di maratone e orari ballerini, la serie con Bahar si adatta al ritorno dei grandi programmi del daytime, ma i fan non nascondono la delusione per l’ennesimo spostamento. Il motivo di questo cambio è legato al rientro dei titoli di punta del pomeriggio: Uomini e Donne e Amici 25 hanno ripreso il loro posto nella programmazione, obbligando Mediaset a ricalibrare la fascia oraria delle soap. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
