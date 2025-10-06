Il Cairo che non ti aspetti | le sorprendenti scoperte del Professore Giuseppe Fanfoni
Se parliamo di Egitto pensiamo subito, in maniera spontanea, alle piramidi ma in realtà c’è molto di più. Esiste un capolavoro composto da cinque strutture nel pieno centro del Cairo, tra cui il teatro dove la confraternita dei dervisci Mevlevi (mistici islamici, ndr), danzava in maniera circolare per raggiungere il massimo della spiritualità, che è stato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
