Il brianzolo sulle orme di Darwin La vita nata in una pozzanghera | Adesso lo possiamo dimostrare
Un contributo concreto per risolvere il grande mistero dell'origine della vita potrebbe arrivare da una recente ricerca internazionale su cui c'è anche la firma di un giovane ricercatore di Cogliate. Federico Caimi, 31 anni, laurea magistrale in Scienze chimiche, dottorato di ricerca in Fisica e oggi ricercatore "assegnista" del Dipartimento di Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale dell' Università degli studi di Milano, è uno dei quattro studiosi italiani (gli altri tre sono tedeschi) che hanno aggiunto un tassello importante alla scoperta di come tutto ha avuto inizio. In particolare, spiega Federico Caimi, "dei primi componenti necessari a sviluppare esseri viventi".
