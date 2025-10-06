Il bilancio dell' estate al Centro Ustioni del Policlinico di Bari | Cinquantuno persone ricoverate

Cinquantuno pazienti ricoverati, 6 posti di terapia intensiva e 6 di subintensiva sempre occupati dai 44 pazienti che si sono alternati nelle diverse settimane: è il bilancio dell'estate nel Centro Ustioni del Policlinico di Bari.Il carico di lavoro ha pesantemente coinvolto anche le due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

