. Noi giornalisti il male lo sappiamo raccontare bene, forse fin troppo. È ovunque: nel mondo, nelle città, nelle case, nei cuori. E, ahinoi, anche tra i giovani. Negli ultimi giorni abbiamo scritto di un diciottenne che a San Marino si è messo a lanciare bombe carta ferendo alcuni spettatori a un rally; di ragazzi che a Ferrara hanno seminato paura in un quartiere scatenando una maxi rissa; e persino di giovani palestinesi che inneggiano al 7 ottobre, dimenticando che quel giorno morirono più di mille innocenti. Siamo bravissimi a raccontare il male, meno a fermarci sul bene. Eppure, il bene e il male non vivono su pianeti diversi: abitano lo stesso mondo, e spesso lo stesso cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

