Il Beato Angelo da Furci l’agostiniano abruzzese che precorse di sette secoli il Concilio Vaticano II

Lo spirito dottrinale, liturgico e pastorale dell’agostiniano abruzzese precorse di sette secoli le statuizioni del Concilio Vaticano II voluto da Giovanni XXIII di Gabriella Izzi Benedetti * In un’epoca come l’attuale dal clima contraddittorio, tra rifiuto, o scetticismo, verso la spiritualità, l’etica, la cultura e contraddistinto, di contro, dall’esigenza del recupero di una visione alta di valori morali, formativi, rinnovamento sociale, capita che figure percepite come icone racchiuse in lontananze inconciliabili con l’ humus corrente, si rivelino in tutta la loro attualità e acquisiscano valore propedeutico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il Beato Angelo da Furci, l’agostiniano abruzzese che precorse di sette secoli il Concilio Vaticano II

In questa notizia si parla di: beato - angelo

Rievocazione storica del ritorno da Napoli a Furci delle reliquie del Beato Angelo

3 Ottobre 1952 … nasce un bambino. Cresce in età, sapienza e grazia ed oggi continua a vivere attraverso la testimonianza che ci ha lasciato. Rendiamo grazie a Dio per il dono della vita del beato Rosario Angelo Livatino. #beatolivatino #versolacanonizzazi Vai su Facebook

Furci, grande successo per la prima edizione del “Premio Internazionale Angelo da Furci” - FURCI – Si è svolta sabato 27 settembre, nel Santuario del Beato Angelo, la prima edizione del “Premio Internazionale Angelo da Furci”. Come scrive agenziastampaitalia.it

Chi ha ricevuto il premio internazionale Angelo da Furci. Tutti i dettagli - Padre Alejandro Moral Antón, Domenico Gani, Giuseppe Petrella, Gennaro Tornatore, Giampaolo Di Marco e Maria Pina Sciotti sono i primi insigniti del premio internazionale Angelo da Furci. Segnala formiche.net