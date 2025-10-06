Lo scambio tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu rivelato ieri da Axios conferma che il tratto fondamentale di questa nuova epoca è l’assoluta impossibilità di distinguere la farsa dalla tragedia. Se il secondo mandato di Trump non ci avesse ormai abituati a un simile spettacolo, e la fonte non fosse più che attendibile, ci sarebbe da dubitare dell’autenticità dello scoop: una telefonata in cui il presidente degli Stati Uniti si vanta con il primo ministro israeliano dell’incoraggiante risposta di Hamas al suo piano di pace, con il tono con cui un marito insicuro mostrerebbe alla moglie il frutto della sua dura giornata di lavoro alle prese con un mobile Ikea da montare, per sentirsi replicare seccamente da Netanyahu che quella risposta non significa nulla e che non c’è proprio niente da festeggiare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il battibecco Trump-Netanyahu e l’era delle tragedie esilaranti