Il baritono Domenico Colaianni porta in scena L' irresistibile ruolo di baritono buffo

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 ottobre, alle 20.45, al Teatro Abeliano di Bari prosegue la trentesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. «L’irresistibile ruolo di baritono buffo» è il titolo di una serata vedrà protagonista il baritono barese Domenico Colaianni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

