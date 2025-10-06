ROMA – Dall’autrice di “It Ends With Us”, il 4 dicembre arriva al cinema “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto”, con Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald. Regia di Josh Boone. Tratto dal bestseller internazionale, “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto” è il racconto intenso e struggente di una madre, Morgan (Allison Williams), e di sua figlia Clara (Mckenna Grace), travolte da un tragico incidente che cambia per sempre le loro vite. Una verità sconvolgente viene a galla, e con essa il peso dei segreti, delle scelte mancate, delle parole mai dette. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

