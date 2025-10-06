Il 2026 elettrizzante della Dacia | Spring Hipster ibride Duster e Sandero Gpl più potente
Dacia è pronta a fronteggiare il nuovo anno con tante novità pesanti. Sul lato elettrico la Spring adotta un nuovo motore con maggiore potenza. Sandero Stepway diventa anche full hybrid, così come la Jogger. Anche la gamma Gpl riceve un nuovo propulsore, il 1.2 turbo da 120 Cv, mentre i serbatoi del gas diventano più capienti. Sempre più raffinati i Suv più grandi come Duster e Bigster, i quali ora sfruttano l'ibrido anche per la trazione integrale. C'è anche una sorpresa: il prototipo elettrico Dacia Hipster Concept, uno sguardo al possibile futuro europeo delle e-car, le piccolissime vetture cittadine con batteria piccola, quindi molto più economiche delle elettriche attuali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
