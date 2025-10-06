Il 10 ottobre Samuele Sartini riaccende il Circus di Brescia

Venerdì 10 ottobre 2025, Samuele Sartini torna al Circus Beatclub Brescia per una serata che promette energia pura e qualità musicale. Un appuntamento attesissimo che ribadisce la vocazione del club per una programmazione curata e di livello, costruita per far vibrare la città e regalare un’esperienza intensa a chi ama la notte e il suono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il 10 ottobre samuele sartini riaccende il circus di brescia

10/10 SAMUELE SARTINI FA BALLARE CIRCUS BEATCLUB - BRESCIA - E' un grande evento musicale che conferma la qualità assoluta della programmazione di questo top club.

