Ike Turner Jr è morto il figlio del celebre duo musicale Ike & Tina Turner

È morto a 67 anni Ike Turner Jr., figlio del celebre duo musicale Ike & Tina Turner. La notizia è stata confermata dal portale TMZ e successivamente rilanciata da Jacqueline Bullock, parente stretta della famiglia, che ha diffuso un comunicato carico di dolore. Turner Jr. si è spento sabato 4 ottobre in un ospedale di Los Angeles, dopo un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Leggi anche: Musica italiana in lutto: Christian è morto. Voce indimenticabile Il decesso rappresenta un ulteriore lutto per la dinastia Turner, già segnata da numerose tragedie negli ultimi anni. La scomparsa della madre adottiva Tina Turner, avvenuta nel maggio 2023 in Svizzera, e quella del fratello Ronnie nel dicembre 2022, avevano già colpito duramente la famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

