Ike Turner Jr è morto a 67 anni | era il figlio adottivo di Ike e Tina Turner

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ike Turner jr, figlio adottivo di Tina Turner e Ike è morto a 67 anni a causa di un'insufficienza renale: l'uomo aveva vinto un Grammy Awards nel 2007. 🔗 Leggi su Fanpage.it

