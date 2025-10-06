Ike Turner Jr è morto a 67 anni | era il figlio adottivo di Ike e Tina Turner

Ike Turner jr, figlio adottivo di Tina Turner e Ike è morto a 67 anni a causa di un'insufficienza renale: l'uomo aveva vinto un Grammy Awards nel 2007. 🔗 Leggi su Fanpage.it

E' morto Ike Turner jr., figlio di Tina e Ike Turner Ike Turner Jr., figlio del leggendario duo musicale Tina Turner e Ike Turner, è morto il giorno dopo il suo compleanno all'età di 67 anni. Il decesso è avvenuto sabato 4 ottobre 2025 in un ospedale di Los Angeles,

#Tina Turner, il figlio Ike è morto: stroncato da un'insufficienza renale il giorno dopo il suo compleanno

Ike Turner Jr è morto a 67 anni: era il figlio adottivo di Ike e Tina Turner - Ike Turner jr, figlio adottivo di Tina Turner e Ike è morto a 67 anni a causa di un'insufficienza renale: l'uomo aveva vinto un Grammy Awards nel 2007

È morto Ike junior, il figlio di Tina Turner: aveva 64 anni - è morto a 67 anni dopo molti problemi di salute, il figlio di Tina Turner si spegne a Los Angeles