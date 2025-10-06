Identificato un cadavere trovato nel bosco | è di uno studente scomparso nel Milanese

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinvenuto nei boschi il cadavere di un uomo, sabato 4 ottobre. Il corpo, trovato tra Bottanuco (Bergamo) e il fiume Adda, apparterrebbe a Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage, 24enne scomparso fra aprile e maggio da Grezzago, nel Milanese. Ora è atteso il test del Dna per avere la conferma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

