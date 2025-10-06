Identificato il corpo trovato a Bottanuco | era un 24enne scomparso ad aprile da Grezzago

I resti umani trovati il 4 ottobre a Bottanuco (Bergamo) appartengono a Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage. Il 24enne si era allontanato da casa il 29 aprile scorso. Pare avesse problemi con gli studi all'università. 🔗 Leggi su Fanpage.it

