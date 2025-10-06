Identificato il cadavere trovato morto nel bosco di Bottanuco | è un 24enne scomparso ad aprile da Grezzago

Bergamo, 6 ottobre 2025 – Quel corpo rinvenuto nel bosco a Bottanuco apparterrebbe a Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage, 24 anni, che viveva con i genitori e i fratelli a Grezzago, nel Milanese. Il 29 aprile il giovane doveva andare all'università e poi al lavoro ma nessuno lo aveva visto. Per avere la certezza che si tratti proprio di lui occorre attendere l’esito dell ’esame del Dna. Quel giorno Wishwa era uscito di casa alle 13,30 per recarsi a Milano, e avrebbe dovuto fra rientro a casa in serata. Ma da quel momento del 24enne si sono perse le tracce, e di lui non si è saputo più nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Identificato il cadavere trovato morto nel bosco di Bottanuco: è un 24enne scomparso ad aprile da Grezzago

