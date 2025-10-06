IA nell' Università Antonio Cisternino di Unipi selezionato dall’Academy di OpenAI

Pisa, 6 ottobre 2025 - "L’adesione al programma di OpenAi per le università ci permette di essere tra i primi al mondo a sperimentare il potenziale di ChatGPT Edu nell’insegnamento e nella ricerca, insieme a istituzioni prestigiose come Harvard e Oxford”. Il professor Antonio Cisternino, presidente del Sistema Informatico dell’Università di Pisa, è l’unico italiano tra i trecento docenti scelti da OpenAI Academy, una piattaforma educativa gratuita lanciata da OpenAI per facilitare l'adozione dell'intelligenza artificiale in vari settori. Il contributo del professor Cisternino è sull’uso innovativo dell’intelligenza artificiale applicata alla didattica e si inserisce nell’accordo che l’Università di Pisa, prima in Italia, ha siglato con OpenAI un anno fa, nell'ottobre del 2024, gettando le basi di una stretta collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

