I viterbesi investono ancora troppo poco | quasi tutte le province del Lazio hanno fatto meglio

Viterbotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geografia degli investimenti nel 2025: ammontano a 1.079 miliardi di euro le attività finanziarie degli italiani, mentre 1.593 miliardi sono rimasti fermi sui conti. A rilevarlo è stato Ener2Crowd, piattaforma specializzata negli investimenti ESG ((Environmental, Social, Governance), vale a dire. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viterbesi - investono

Cerca Video su questo argomento: Viterbesi Investono Troppo Poco