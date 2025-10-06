I vandali alzano pericolosamente il tiro | dopo i danni data alle fiamme anche una palma

SPECCHIA – Stavolta non c’è solo il gesto deplorevole di danneggiare e distruggere il bene comune e gli arredi di una piazzetta e del relativi campetti sportivi destinati all’uso pubblico dei giovani e ragazzi del paese. C’è una atto di vera irresponsabilità che avrebbe potuto anche causare danni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

