I traumi dell'infanzia condizionano la vita dei cani | chi ha subito maltrattamenti è a maggior rischio di aggressività

Uno studio ha indagato sui traumi del passato subiti dai cani entro i sei mesi di vita e come violenze, abbandoni e altri soprusi abbiano inciso sulla personalità. I risultati hanno messo in evidenza che di fronte a questo tipo di sofferenze da adulti vi è maggiormente la possibilità di sviluppare comportamenti aggressivi o di avere un profilo caratteriale timoroso dettato dalla paura di base. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La popstar americana racconta la sua esperienza con l’EMDR per superare l’ansia da palcoscenico e i traumi dell’infanzia

«Definisci bambino», lo fa Francesco Boz: «Infanzia tempo di gioco, scuola e sogni, non di traumi»

I traumi infantili, se affrontati con gli esperti, possono dare vita ad adulti resilienti all’ansia: lo studio - Se fino a questo momento la scienza aveva affermato che i soggetti che durante l'infanzia o l'adolescenza, periodo in cui le loro strutture cerebrali erano in formazione, avevano vissuto forti traumi ... Lo riporta fanpage.it