I rossoblù hanno meritato noi timidi

"Noi crediamo in Pazienza, il mister è confermato". Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres, fuga via ogni dubbio. "Siamo profondamente delusi dall'andamento della squadra e dai risultati che sono molto lontani da quelli che avevamo preventivato. Ancora non abbiamo parlato con il mister, se ha sentito qualcosa rompersi. Ma credo che non pensi questo. Noi crediamo nel suo lavoro e in quello che può fare. Ci scusiamo con i nostri tifosi per quanto fatto finora. Ci sono pochi punti in classifica, questo è un valore oggettivo. Ho visto tutta la settimana di allenamento dei ragazzi, partire con questo gol dopo pochissimi secondi non è il massimo.

