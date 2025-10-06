I progetti del volley italiano per far fruttare i successi delle Nazionali
Dati in crescita, numeri in ascesa, produzione televisiva aumentata e boom sui social: il punto massimi dirigenti della pallavolo italiana tra presente, futuro, progetti e problematiche da risolvere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: progetti - volley
Beach Volley, Nicolangelo Antonicelli si racconta: Parigi 2024, Italia e nuovi progetti
Presentazione società, tecnici e progetti. Athena volley sbt, Stagione 2025-26. Alla presenza di genitori e giocatrici, il Presidente Talamonti ha illustrato i progetti che vedranno impegnata la società rivierasca di volley femminile nella nuova Stagione. Oltre 230 Vai su Facebook
Campionato Italiano di sitting volley: saranno 27 le protagoniste - La manifestazione, che celebrerà la sua quinta edizione, vedrà la partecipazione di ventisette squadre ... tuttosport.com scrive
Presentato il Campionato Italiano di beach volley 2024 - Si è svolta oggi, venerdì 15 marzo, presso il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa Aeronautica Militare di Roma, la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024 di beach volley. Secondo corrieredellosport.it