Il mondo di Jujutsu Kaisen si distingue per la presenza di antagonisti potenti e complessi, capaci di lasciare senza parole i fan grazie alle loro tecniche maledette e alle capacità sovrumane. La serie, ispirandosi a grandi classici dello sh?nen come Dragon Ball, Bleach e Naruto, si caratterizza anche per un vasto cast di villain che spesso risultano più memorabili dei protagonisti. In questo approfondimento, vengono analizzati alcuni tra i nemici più forti e temibili incontrati nel corso della storia, evidenziando le loro peculiarità e il livello di potenza raggiunto. eso e kechizu: i fratelli del grembo maledetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I principali villain di jujutsu kaisen classifica e analisi