I nomi in corsa per il comando della Guardia di finanza | le pillole del giorno
C’è grande fermento nel movimentato mondo dell’ intelligence italiana, con lo sguardo della maggior parte degli addetti ai lavori già proiettato alla scadenza di maggio 2026, quando bisognerà scegliere il nuovo comandante generale della Guardia di finanza, ruolo attualmente ricoperto da Andrea De Gennaro, in carica dal 23 maggio 2023. Intanto qualche pedina si è mossa: per esempio il generale Ignazio Gibilaro, comandante interregionale dell’Italia centrale della Gdf, è stato appena nominato vicedirettore dell’ Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Andrea De Gennaro con Sergio Mattarella (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: nomi - corsa
Liste di Macerata, tutti i nomi in corsa alle regionali delle Marche
Calciomercato Juve, svelata la richiesta di Tudor per il centrocampista del futuro: tre nomi in corsa ma lui è il preferito. Ultime
Calciomercato Juve, la corsa al nuovo mediano si restringe a questi quattro nomi. La lista completa e aggiornata degli obiettivi
Salta l’intesa tra i leader sui nomi per la corsa alle regionali. Pesa il veto dei forzisti sull’uomo schierato da FdI per la sfida a Fico Vai su Facebook
I nomi in corsa per il comando della Guardia di finanza: le pillole del giorno - A maggio 2026 scade l’incarico di De Gennaro, a meno di proroghe legislative. Scrive lettera43.it
Magliocco al comando interregionale della Guardia di finanza - Nella caserma di Palermo Giuseppe Cangialosi, alla presenza del comandante generale della guardia di Finanza Andrea De Gennaro, si è tenuto il passaggio di consegne per la ... Lo riporta msn.com