I nomi in corsa per il comando della Guardia di finanza | le pillole del giorno

C’è grande fermento nel movimentato mondo dell’ intelligence italiana, con lo sguardo della maggior parte degli addetti ai lavori già proiettato alla scadenza di maggio 2026, quando bisognerà scegliere il nuovo comandante generale della Guardia di finanza, ruolo attualmente ricoperto da Andrea De Gennaro, in carica dal 23 maggio 2023. Intanto qualche pedina si è mossa: per esempio il generale Ignazio Gibilaro, comandante interregionale dell’Italia centrale della Gdf, è stato appena nominato vicedirettore dell’ Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Andrea De Gennaro con Sergio Mattarella (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

