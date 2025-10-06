I Musici di Francesco Guccini omaggio alla canzone d’autore offerto dai notai di Piacenza

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Musici di Francesco Guccini in concerto: questo il titolo dello spettacolo che si terrà a Piacenza, sul palco del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, sabato 11 ottobre alle ore 18,30. Una serata di musica, a ingresso gratuito (senza possibilità di prenotazione dei posti) che sarà offerta alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musici - francesco

Spazio al cantautorato, all'arena Rocca di Caterina i Musici di Francesco Guccini in concerto

I Musici di Francesco Guccini, omaggio alla canzone d’autore offerto dai notai di Piacenza - Quello che andrà in scena sabato 11 ottobre sarà dunque un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. Riporta ilpiacenza.it

I Musici di Francesco Guccini in concerto - ?? ???????????? ???? ?????????????????? ?????????????? ???? ???????????????? ???????????? ???? ??????????????, ?????? ????. Scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Musici Francesco Guccini Omaggio