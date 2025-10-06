I Ministri al Wired Next Fest Trentino 2025 | A noi interessa fare da colonna sonora ai momenti di lotta

Wired.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Popolare è figlio di questi tempi di rabbia e proteste. Un album che “racchiude tutta l’energia che stavamo tenendo da parte e che abbiamo deciso di esprimere per una causa importante”. 🔗 Leggi su Wired.it

i ministri al wired next fest trentino 2025 a noi interessa fare da colonna sonora ai momenti di lotta

© Wired.it - I Ministri al Wired Next Fest Trentino 2025: “A noi interessa fare da colonna sonora ai momenti di lotta”

In questa notizia si parla di: ministri - wired

ministri wired next festI numeri del Wired Next Fest 2025 Trentino - Oltre 14mila presenze a Rovereto per la tre giorni dedicata al tema delle energie, con tanti ospiti, musica e attività ... wired.it scrive

ministri wired next festPAT * “WIRED NEXT FEST“: «SUPERATE LE 14MILA PRESENZE, TRE GIORNI DEDICATI AD INNOVAZIONE ED ENERGIA» - Si è chiusa ieri a Rovereto la terza edizione del WIRED Next Fest Trentino, il grande festival diffuso dedicato all'innovazione e all'impatto delle tecnologie ... Da agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Ministri Wired Next Fest