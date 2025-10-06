I mercenari 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film

I mercenari 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Stasera, 6 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I mercenari 3 (The Expendables 3), film del 2014 diretto da Patrick Hughes, ed è il sequel del film I mercenari 2. Il film è la terza pellicola della serie degli Expendables, iniziata nel 2010 e creata da Sylvester Stallone, protagonista dei film e regista del primo capitolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gli Expendables liberano dalla prigionia un vecchio amico di Barney Ross, Doc, approfittando del suo trasferimento su un treno blindato verso una prigione militare. 🔗 Leggi su Tpi.it

