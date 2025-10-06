I libri scelti da Internazionale

Da Dormi il tuo sonno animale di Carole Martinez ad Ann d’Inghilterra di Julia Deck. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale

In questa notizia si parla di: libri - scelti

I libri scelti da Internazionale

I libri scelti da Internazionale

I libri scelti da Internazionale

Prossimo appuntamento del Circolo della Lettura: lunedì alle ore : I libri scelti sono i seguenti: - "Per un'ora d'amore" Piergiorgio Pulixi - "Il morso della reclusa" Fred Vargas - "I ragazzi del massacro" Giorgio Scerbanenco Ti piace leg Vai su Facebook

LIBRI E DISABILITA' AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2013 - Appuntamento da non perdere al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolge da giovedì 16 a lunedì 20 maggio 2013, nel celebre stabilimento Fiat, il Lingotto. disabili.com scrive

Al festival pordenonelegge 55 anteprime internazionali - amoleggere è la dichiarazione d'amore di pordenonelegge 2025 per i libri e sono 55 le anteprime dei libri di autrici e autori internazionali che dal 17 al 21 settembre il festival consegnerà ... Da ansa.it