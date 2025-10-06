I Legno tornano a Bergamo per un atteso concerto al Druso
Il duo toscano si racconta tra l’uscita del nuovo album «Piccola abitante di Saturno» e il concerto del 10 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sicuramente almeno una volta vi sarà capitato di ascoltare una loro canzone: dai ritornelli diretti e incisivi di «Sei la mia droga (parte 1)» fino alle atmosfere più malinconiche di «Affogare», i Le