Partenza positiva per i Legends che nella prima giornata del campionato di divisione regionale 1, tra le mura amiche, superano la Polisportiva Chimenti di Livorno per 67-62 (parziali 27-12, 45-35, 62-48). I gialloviola di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) partono forte e al primo intervallo sono già a +15. Gli ospiti provano a recuperare nel secondo tempino (parziale 18-23) ma i locali controllano e all’intervallo lungo è sempre +10. Rispetto alla gara di coppa Toscana, la squadra è concentrata, la difesa regge e in attacco la palla gira. Al rientro in campo i gialloviola controllano senza particolari apprensioni e riescono anche ad incrementare il vantaggio (parziale terzo tempino 17-13) così che all’ultimo intervallo è salito a +14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Legends fermano la Polisportiva Cimenti