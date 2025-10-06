I laureati magistrali dell' università di Trieste sono tra i più richiesti in Italia

Sono al primo posto in Italia per occupabilità e prospettive di carriera i laureati magistrali all’Università di Trieste nell’area economica, medico sanitaria, architettura e ingegneria civile. L’ateneo si piazza quindi ai vertici della classifica per tassi di ingresso nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

