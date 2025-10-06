I granata flirtano con i tre punti ma è solo 1-1 Pontedera ripreso nel secondo tempo

GUBBIO 1 PONTEDERA 1 GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (27’ st Niang), Carraro, Rosaia (1’ st Spina), Tentardini (43’ st Podda); Saber (37’ st Djankpata); Tommasini, La Mantia (27’ st Ghirardello). A disp: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Minta, Conti. All. Di Carlo PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Bassanini (39’ st Polizzi), Manfredonia, Ladinetti, Perretta; Scaccabarozzi; Vitali, Ianesi (21’ st Nabian). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Faggi, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto, Battimelli. All. Menichini Arbitro: Aldi di Lanciano Marcatori: 40’ pt aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

