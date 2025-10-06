I ghisa di Milano compiono 165 anni
A Milano rappresentano una figura tradizionale e quasi familiare per tutti. Al punto che in dialetto li hanno soprannominati "i ghisa" dallo stemma metallico che, nelle divise storiche ottocentesche, campeggiava sull'antico elmetto d'ordinanza. Sono gli agenti della polizia locale. Oggi la divisa è molto cambiata. Ma il ruolo è sempre di rilievo. Al punto che la metropoli lombarda ha voluto celebrare i 165 anni dalla Fondazione del corpo nell'Arena civica, il complesso monumentale voluto da napoleone quando Milano era capitale. Una grande festa. Anche per accogliere oltre 400 nuovi agenti e fare il punto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ghisa - milano
Concorso Polizia Locale Milano 2025: iscrizioni aperte fino 15 settembre per diventare ‘ghisa’
Concorso Polizia Locale Milano 2025: iscrizioni aperte fino al 15 settembre per diventare ‘ghisa’
Polizia locale, oggi una grande festa all'Arena Civica per celebrare i 165 anni dalla fondazione dei Ghisa di Milano. - X Vai su X
Ecco i del gruppo di volontariato EMERGENCY di Milano. Televisore Samsung Crystal UHD 65 pollici Bici pieghevole 20 compact one Microond Vai su Facebook
I ghisa di Milano fanno 165 anni, Gianluca Mirabelli: "I buoni risultati sono sotto gli occhi di tutti" - All'Arena Civica, nella mattinata di lunedì 6 ottobre, si è tenuta la cerimonia davanti alle autorità della città. milanotoday.it scrive
Milano celebra il 165° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale - (LaPresse) Milano celebra il 165° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale. Scrive stream24.ilsole24ore.com