I funerali di Genziana amici e musicisti in lacrime per la violoncellista del Vittorio Emanuele

Genziana D'Anna non sarà dimenticata facilmente. Ha lasciato un segno nel cuore degli artisti e musicisti messinesi che nel pomeriggio hanno preso parte a Torre Faro ai funerali della violoncellista del Vittorio Emanuele. Il parroco, Padre La Speme, ha officiato i funerali dell'orchestrale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina dà l’ultimo saluto a Genziana D’Anna: camera ardente al Teatro Vittorio Emanuele, funerali lunedì a Torre Faro

RTP Messina. . Grande commozione alla camera ardente allestita al Teatro Vittorio Emanuele per Genziana d'Anna, violoncellista dell'orchestra morta improvvisamente venerdì scorso durante la prova della Nona sinfonia di Beethoven, il concerto inaugurale Vai su Facebook

