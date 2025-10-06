I funerali di Genziana amici e musicisti in lacrime per la violoncellista del Vittorio Emanuele

Messinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genziana D'Anna non sarà dimenticata facilmente. Ha lasciato un segno nel cuore degli artisti e musicisti messinesi che nel pomeriggio hanno preso parte a Torre Faro ai funerali della violoncellista del Vittorio Emanuele. Il parroco, Padre La Speme, ha officiato i funerali dell'orchestrale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: funerali - genziana

Messina dà l’ultimo saluto a Genziana D’Anna: camera ardente al Teatro Vittorio Emanuele, funerali lunedì a Torre Faro

Giorgio Armani, oggi i funerali (blindati) a Rivalta: sarà sepolto accanto alla madre. Alla camera ardente l'omaggio di amici e colleghi - Perfino più del giorno precedente, quando è stata aperta la camera ardente, nella consapevolezza che non ci saranno altre occasioni. Come scrive ilgazzettino.it

Cinema: ''Amici Miei'', a Firenze il remake del funerale del Perozzi - A trentacinque anni dal primo atto di ''Amici Miei'' la scena del funerale del Perozzi vivra' nuovamente in piazza Santo Spirito a Firenze con il cortometraggio dal ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Genziana Amici Musicisti