I Florio una dinastia | tour sui sovrani senza corona
Sabato 11 Ottobre alle 17:30 e domenica 12 Ottobre alle 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.PERCORSODa Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: florio - dinastia
Villino Florio, storia dell'ascesa e della caduta della dinastia palermitana: il tour
I Florio, una dinastia: nel weekend tour sui sovrani senza corona di Palermo
La Tonnara di Favignana, nota ufficialmente come Ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica, è una delle tonnare più grandi e importanti del Mediterraneo, con una superficie di 32.000 metri quadrati, di cui gran parte coperta. La sua storia è Vai su Facebook