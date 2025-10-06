I FATTI VOSTRI | SI RIACCENDE IL MEZZOGIORNO DI RAI2 TANTE NOVITÀ PER LA 36° EDIZIONE

Torna “ I Fatti Vostri ”, uno dei programmi più longevi della televisione italiana, ideato da Michele Guardì, che riparte da lunedì 6 ottobre alle 11.10 su Rai2 per il suo 36° anno. La storica “ piazza televisiva ” riapre le sue porte con una nuova scenografia, pensata per offrire al pubblico uno spazio ancora più accogliente. Anche in questa nuova edizione, il programma continuerà a raccontare le storie di persone comuni e personaggi noti, attraverso un racconto che intreccia attualità, cronaca e curiosità. Non mancheranno gli ospiti fissi, protagonisti delle rubriche storiche più seguite, affiancati da nuovi volti e spazi inediti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

