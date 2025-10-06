I dipendenti BPS dominano ancora ai campionati italiani interbancari e assicurativi

Due ori e un argento a squadre, un oro, un argento e un bronzo individuale. Grazie a questi risultati il Gruppo Podistico di Banca Popolare di Sondrio (Gruppo BPER) si conferma ai vertici della corsa su strada nazionale grazie alle prestazioni dei 41 atleti che hanno preso parte alla 51ª edizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

