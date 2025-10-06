I debiti fiscali non si possono compensare con i crediti di terzi | i chiarimenti

Non è possibile compensare i debiti fiscali con i crediti di un altro contribuente. È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 246 del 17 settembre 2025: le delucidazioni sono arrivate a seguito della presentazione di un modello relazionale proposto da una rete di imprese, attraverso il quale era stato previsto il saldo dei tributi di un retista da parte di un altro, che avrebbe utilizzato dei propri crediti. Questa operazione, ai fini strettamente pragmatici, si configura come un accollo tributario vietato. Anche quando un contribuente non si assume formalmente l’obbligo di estinguere dei debiti di un altro soggetto, l’utilizzo di eventuali crediti per estinguere i debiti diversi non è permesso dalla normativa attualmente in vigore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

