L’economia americana inizia a. pagare dazio. Anzi, i dazi. I dati pubblicati negli ultimi giorni mostrano come la guerra commerciale scatenata dal presidente Donald Trump stia facendo sentire, per ora, principalmente i suoi effetti sotto forma di rincari nei beni più ampiamente importati negli Usa. Usa, crescono i prezzi al consumo. L’indice dei prezzi al consumo, nota il Bureau of Labour Statistics, è in continua crescita: +2,3% su base annua ad aprile, +2,4% a maggio, +2,7% a giugno e, da ultimo, +3,1% ad agosto per tutti i beni escludendo cibo ed energia, secondo la più recente delle rilevazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I dazi iniziano a far sentire i loro effetti sugli Usa: dalle scarpe ai ricambi auto, tutti i rincari

Ocse: “I dazi iniziano a far salire i prezzi. In Italia salari reali deboli e costo del cibo in salita”

Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore di TessiliVari, fa il punto della situazione: “Influiscono le incertezze prodotte dai conflitti internazionali e si iniziano a sentire gli effetti dei dazi introdotti da Trump” Vai su Facebook

Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore di TessiliVari, fa il punto della situazione: "Influiscono le incertezze prodotte dai conflitti internazionali e si iniziano a sentire gli effetti dei dazi introdotti da Trump"

Commercio, i dazi di Trump iniziano a farsi sentire: ad agosto l'export verso gli Usa cala di oltre il 21%, accelera l'import - L’Istat segnala un netto rallentamento degli scambi con i Paesi extra Ue27: export in calo dell’8,1% su base mensile e del 7,7% su base annua, colpite ... Si legge su affaritaliani.it

Trump in difesa del legno americano: nuovi dazi: "Le importazioni stanno erodendo la sicurezza nazionale" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'imposizione di dazi del 10% sul legname e del 25% su mobili da cucina, mobili da bagno e mobili imbottiti importati. Lo riporta affaritaliani.it