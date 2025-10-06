I Coma_Cose si sono lasciati | Eravamo una coppia solo sul palco

I due artisti si erano sposati solo un anno fa. L'annuncio dopo rumors di tradimenti e le indiscrezioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i comacose si sono lasciati eravamo una coppia solo sul palco

comacose sono lasciati eravamoI due artisti si erano sposati solo un anno fa. L'annuncio dopo rumors di tradimenti e le indiscrezioni - I rumors sulla fine dell'amore tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli erano veri: i Coma Cose hanno ufficializzato la loro separazione. Riporta gazzetta.it

