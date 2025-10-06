I Coma_Cose si separano Fausto e Francesca si sono lasciati | Dieci anni strepitosi ma è tempo di camminare da soli

Dopo 10 anni «strepitosi insieme» e ad uno dalle loro nozze, i ComaCose si separano. Fausto Lama e Francesca Mesiano, coppia artistica e nella vita, hanno annunciato la scelta di dividersi in un lungo post sulla loro pagina Instagram, dopo voci e indiscrezioni che li davano in crisi. «Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono lasciati - si legge nel post -. È stata una decisione unanime maturata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

