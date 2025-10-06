I Coma_Cose | addio shock dopo 10 anni d’amore e musica ma perché si sono lasciati?

Colpo di scena nel mondo della musica italiana: Fausto Lama e Francesca Mesiano, la coppia dietro al progetto ComaCose, hanno annunciato la loro separazione. Dopo dieci anni di amore e successi condivisi, i due hanno deciso di dirsi addio, sorprendendo fan e addetti ai lavori con un messaggio carico di emozione e sincerità. La notizia è arrivata tramite i loro profili social, dove hanno raccontato che la decisione è maturata lentamente negli ultimi mesi. Nessun tradimento, nessuno scandalo: solo la consapevolezza di un amore che, col tempo, si è trasformato. Negli anni, la sinergia artistica che li ha resi una delle coppie più amate del panorama musicale si è pian piano trasformata in una gabbia che ha logorato la loro vita privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

