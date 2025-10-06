I Coma Cose stavolta si sono lasciati Davvero

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati». Inizia con queste parole il post su Instagram in cui il duo Coma Cose annuncia la loro separazione. «È stata una  decisione unanime  maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni – hanno scritto sui social -. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo  dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente  consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo  solo una coppia sul palco  e non c’era proprio più nulla da riprendere». 🔗 Leggi su Open.online

