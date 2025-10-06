I Coma Cose stavolta si sono lasciati Davvero

«Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati». Inizia con queste parole il post su Instagram in cui il duo Coma Cose annuncia la loro separazione. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni – hanno scritto sui social -. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere». 🔗 Leggi su Open.online

