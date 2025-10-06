I Coma Cose si sono lasciati | Troppe cose per scontate Il messaggio

Ad un anno di matrimonio appena compiuto, i Coma Cose si sono lasciati. Ad annunciarlo loro stessi, in un post su Instagram, dopo che molte voci si sono rincorse su una possibile crisi nella coppia. Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano avevano creato insieme un duo splendido, nella vita come nella professione. Irriverenti, stilosi e dal mood inconfondibile. Mancheranno ai fan e a tutti quelli che, a un anno di distanza, ancora sentono Cuoricini, cuoricini risuonare nella propria testa dopo l’ultimo Sanremo. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I Coma Cose si sono lasciati: “Troppe cose per scontate”. Il messaggio

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

Certificazioni FIMI dei Coma Cose *SINGOLI: -Post concerto: Disco d’oro (+25.000) -Fiamme negli occhi: 2 disco di platino (+140.000) -Mancarsi: Disco di platino (+70.000) -Malavita: Disco di platino (+100.000) -L’addio: 2 disco di platino (+200.000) -Cuoricini: Vai su Facebook

Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio? https://agi.it/politica/news/2025-09-28/coma-cose-verso-addio-separazione-vicina-33373341/… - X Vai su X

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale e i motivi svelati - Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ecco l'annuncio ufficiale dei Coma Cose. Da donnaglamour.it

I Coma Cose si sono lasciati: “Abbiamo dato troppe cose per scontate, il lavoro ha spento la vita privata” - Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli che formano i Coma Cose hanno annunciato la loro separazione. Da fanpage.it