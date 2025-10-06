I Coma Cose si sono lasciati | Troppe cose per scontate Il messaggio

Ad un anno di matrimonio appena compiuto, i Coma Cose si sono lasciati. Ad annunciarlo loro stessi, in un post su Instagram, dopo che molte voci si sono rincorse su una possibile crisi nella coppia. Fausto “Lama” Zanardelli  e  Francesca “California” Mesiano  avevano creato insieme un duo splendido, nella vita come nella professione. Irriverenti, stilosi e dal mood inconfondibile. Mancheranno ai fan e a tutti quelli che, a un anno di distanza, ancora sentono Cuoricini, cuoricini risuonare nella propria testa dopo l’ultimo Sanremo. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

